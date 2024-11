Já andou de Ferrari? Vendedor atrai clientes ao dar caronas 'aleatórias'

De acordo com Gomes, os vídeos das caronas ajudam com que ele chegue a clientes de fato, com poder aquisitivo para adquirir sua cara "mercadoria".

'Vendas cresceram 40%'

Hoje já são mais de dez vídeos com esse tipo de conteúdo, que já somam mais de 4 milhões de visualizações no perfil @paxconcept do Instagram, enquanto as vendas cresceram 40% em aproximadamente seis meses, diz o negociante.

"Eu estou sempre me atualizando, fazendo cursos para ajudar a vender mais e resolvi testar uma ideia que pudesse ao mesmo tempo dar uma experiência incomum a quem não pode comprar e ao mesmo tempo divulgar para o maior número possível de pessoas os veículos, aumentando o alcance e engajamento. Foi em um desses primeiros videos que um cliente estrangeiro, casado com uma brasileira, viu um Porsche Ruby Star Neo 2023, veio até a loja e comprou por R$ 1,2 milhão".



Segundo ele, a ideia é realmente chamar a atenção para que os clientes busquem a loja do pai e se interessem pela compra de um carro premium.

"Temos clientes fiéis, que já compraram por aqui, mas sempre um video dá uma ajuda para que outras pessoas de perfil financeiro mais alto conheçam a loja e venham negociar a compra de um novo carro"



