Brasileiro adapta Volkswagen 1989 para rodar sozinho com R$ 900 e viraliza

Para citar apenas um dos vídeos do Santana Quantum autônomo, a publicação viralizou no perfil @jrindustrias do Instagram, com mais de 480 mil visualizações, gerando grande repercussão e inspirando outros entusiastas da tecnologia.

"Recebi muitas mensagens de pessoas me parabenizando e me perguntando como fazer o mesmo", conta Reis.

Com o sucesso do projeto, Reis e seu sócio, juntos na startup JR Indústrias, planejam desenvolver um kit adaptativo que permita transformar qualquer carro em autônomo.

"Acreditamos que essa tecnologia tem um grande potencial e pode revolucionar a forma como nos locomovemos. O tesla brasileiro é um exemplo de como, com criatividade e força de vontade, podemos fazer muito com pouco", afirma Mateus Reis.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.