Como nova tecnologia da VW protege motoristas que desmaiam ao volante

Em um levantamento feito pela Polícia Rodoviária Federal mostrou que em 2023 mais de 170 mil acidentes em rodovias federais foram atribuídos a questões de saúde dos motoristas. Esses acidentes resultaram em aproximadamente 8 mil mortes e deixaram mais de 70 mil feridos.

Nos últimos cinco anos, mais de 283,5 mil acidentes foram registrados em rodovias brasileiras devido a problemas de saúde dos motoristas, resultando em 247.475 feridos e 14.551 mortes. Esses números, segundo a PRF, destacam a gravidade da situação e a necessidade de maior atenção à saúde dos condutores.

Entre os problemas de saúde que mais contribuem para esses acidentes estão mal súbitos, erros em medicações, cansaço e sono ao volante. Esses fatores podem levar a respostas lentas ou ineficientes, aumentando o risco de colisões e outros tipos de acidentes.

Segurança

A Volkswagen não divulga especificamente os números de assertividade do sistema, mas o laboratório de Segurança Veicular da marca realiza mais de 15.000 simulações anuais com um grau cada vez maior de precisão. Desde 2023, os critérios de teste do Euro NCAP tornaram-se ainda mais rigorosos: os novos requisitos incluem, por exemplo, a capacidade de detectar quaisquer crianças deixadas no carro - este critério também é cumprido pela nova geração do Passat.

Segundo a matriz alemã, o novo Passat recebeu a classificação máxima de cinco estrelas no programa de proteção ao consumidor Euro NCAP. Isso torna o veículo um dos modelos de médio porte mais bem avaliados de 2024 na classificação geral do órgão de testes europeu independente.