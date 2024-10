Chevrolet Equinox agora é elétrico com autonomia de 440 km; veja o preço

Imagem: Divulgação

O Equinox EV consegue rodar 443 km de acordo com a homologação do Inmetro. Este número o coloca entre os cincos carros elétricos com mais autonomia vendidos no Brasil, atrás somente dos BMW iX (528 km) e i7 (479 km), e do Blazer EV (483 km). O Equinox EV empata com o Porsche Macan. Na padrão de medição dos Estados Unidos, por exemplo, o SUV dos 500 km de autonomia.



Isso se dá graças à bateria de 85 kWh que traz uma vantagem: a carga lenta chega a 22 kW, enquanto a maioria de outros elétricos vai até 11 kW. Em alta tensão, o SUV suporta até 150 kW.

Design e equipamentos

Imagem: Divulgação

Já o design é bem futurista. A dianteira traz uma assinatura de LED por toda sua extensão e os faróis de posição ficam logo abaixo. Atrás um visual mais "normal" com as lanternas conectadas.

O interior é bem parecido com o recém-lançado Blazer EV. Tem o painel de instrumentos de 11 polegadas, mas destaque é a grande tela de 17,7" do multimídia My Link, que usa um software desenvolvido pela GM em parceria com o Google, o Ultifi, que tem recursos, aplicativos e serviços integrados à central. Desde o Blazer EV, a matriz opta por este sistema e não mais o espelhamento de Apple Carplay ou Android Auto.