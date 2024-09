GM anuncia investimento de R$ 5,5 bi em SP para produzir híbridos flex

A General Motors anunciou nesta quarta-feira (4) investimento de R$ 5,5 bilhões para o desenvolvimento e a produção de veículos, incluindo tecnologia para modelos híbridos flex, no estado de São Paulo.

A marca afirmou que a tecnologia será desenvolvida em seu centro tecnológico em São Caetano do Sul (SP), mas que o resultado pode ser aplicado em modelos produzidos em outras unidades pelo país. Dois veículos já estão sendo trabalhados, ambos híbridos leves com bateria de 48 volts.

O anúncio aconteceu durante evento no Centro Tecnológico da montadora em São Caetano do Sul, no ABC paulista, e contou com as presenças de Rory Harvey, vice-presidente executivo e presidente de mercados globais da General Motors; Shilpan Amin, presidente da GM Internacional; Santiago Chamorro, presidente da GM América do Sul; e Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo.