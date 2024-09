De novo Onix a SUV inédito: o que GM lançará com investimento bilionário

Aos poucos, a GM vai detalhando o destino desses R$ 7 bilhões. Em julho, na fábrica de Gravataí (RS), onde a família Onix é produzida, a empresa revelou que R$ 1,2 bilhão está direcionado justamente para a renovação visual e de conteúdo do hatch e do sedã compactos.

Além disso, segundo revelou Santiago Chamorro, presidente da GM para a América do Sul, esse R$ 1,2 bilhão está reservado para o desenvolvimento do já citado utilitário esportivo compacto - que, segundo Chamorro, vai ocupar uma fatia do mercado no qual a General Motors ainda não atua.

Nossa aposta é de que esse novo produto será posicionado abaixo do Tracker para desempenhar o papel de "SUV do Onix": ou seja, trata-se de um utilitário esportivo pequeno, que vai chegar para rivalizar com Fiat Pulse e o SUV subcompacto que a Volkswagen vai lançar em 2025, com fabricação em Taubaté (SP).

Novos híbridos flex

Na semana passada, durante evento no Centro Tecnológico da montadora em São Caetano do Sul, no ABC paulista, a empresa anunciou que, dos R$ 7 bilhões, R$ 5,5 bilhões serão destinados às unidades fabris da GM instaladas no estado de São Paulo.

Conforme a General Motors, esse montante já é destinado, dentre outros projetos, para o desenvolvimento de dois modelos com tecnologia híbrida flex - os primeiros da companhia em todo o mundo.