Até Ferrari? Marca italiana finalmente se rende à onda dos carros elétricos

Ainda sob segredo, seu desenvolvimento está bem adiantado. Porém, o desafio foi grande para a marca. Tanto o presidente da Ferrari, John Elkann, quanto o CEO, Benedetto Vigna, já disseram que o carro levou anos para ser desenvolvido e projetado.

John Elkann disse: "A eletrificação tem sido um caminho que seguimos há décadas, começando na Fórmula 1 e depois dos nossos carros de corrida para os esportivos. Agora, também podemos afirmar que todos os nossos principais componentes elétricos são desenvolvidos e fabricados artesanalmente em Maranello. Estamos muito animados com o lançamento da Ferrari Elettrica".

Não se sabe se o nome Elettrica será mantido no modelo produzido em série. O veículo deverá ter um "dispositivo de reprodução de som", patenteado pela Ferrari em 2023, para simular o barulho de um motor a combustão.

O modelo vem na esteira de diversos investimentos em eletrificação da Ferrari em parceria com a Universidade de Bolonha.

A Ferrari assegura que todos os seus "módulos de bateria, eixos elétricos, inversores e motores elétricos são desenvolvidos e fabricados artesanalmente em Maranello".

