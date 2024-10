Ford Ranger Black volta de olho no custo-benefício; preço e equipamentos

Detalhe interessante: a lateral do encosto do passageiro dianteiro exibe, no lado voltado ao motorista, a frase "So long as it's black" (desde que seja preto, na tradução do inglês), atribuída a Henry Ford, o fundador da montadora do emblema oval azul. Essa frase se refere ao Ford Model T, modelo lançado no começo do século passado nos Estados Unidos que inaugurou a produção em série de veículos.

Itens de série

Interior é idêntico ao do modelo vendido na Argentina, só que versão 'brasileira' tem câmbio automático e tração 4x2 Imagem: Divulgação

Quanto à lista de equipamentos, a Ranger Black tem basicamente o mesmo pacote da versão XLS 2.0 (R$ 264.490) e inclui painel de instrumentos digital de oito polegadas, central multimídia Sync 4 com tela de dez polegadas e conexão sem fio via Android Auto e Apple CarPlay, carregamento de celulares por indução, sete airbags, seletor de tipos de terreno, câmera de ré, sensores de estacionamento traseiros e controle de velocidade de cruzeiro.

Imagem: Divulgação

Nessa versão, não há assistências à condução como alerta de colisão, frenagem automática, controle de velocidade de cruzeiro adaptativo e alerta de pontos cegos - a picape também não traz partida do motor por botão, enquanto a garantia é a mesma das demais configurações: de cinco anos.