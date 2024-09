Caoa amplia fábrica com investimento bilionário e robôs deixados pela Ford

No quadro Autosserviço, Moraes explica, com a ajuda de um especialista, a importância de manter o fluido de freio em bom estado, por se tratar de um item de segurança indispensável.

O fluido deve ser substituído completamente no prazo indicado no manual do veículo, sempre seguindo a especificação DOT recomendada pelo fabricante do automóvel.

Fica o alerta: nada de completar o nível, pois isso pode contaminar o fluido novo com o velho, que pode já ter perdido suas propriedades originais de fábrica.

Outra dica é conferir o percentual de água no fluido, por meio de uma espécie de caneta para esta finalidade. O fluido de freio tem a tendência a absorver umidade, o que compromete sua eficiência na hora de frear o carro.

Por fim, no quadro Fala Carona, Jorge Moraes tira dúvidas da audiência sobre o mercado automotivo e seus últimos lançamentos.

