Ram 1500 TRX: dirigir gigante sobre rodas é testemunhar o fim de uma era

Nos últimos anos, o Brasil começou a receber uma série de lançamentos de picapes norte-americanas com grande porte, consideravelmente maiores do que as médias Toyota Hilux e Ford.

Estamos falando de modelos gigantescos para os padrões brasileiros, com quase 6 m de comprimento e mais de 2 m de largura, como Ram 1500, Ford F-150 e Chevrolet Silverado.

Especificamente no caso da 1500 e da F-150, ambas têm versão topo de linha voltada a encarar qualquer terreno, com suspensões reforçadas e motor potente: a TRX, da Ram, e a Raptor, da Ford.

Nenhuma delas é vendida oficialmente no Brasil, mas podem ser encontradas via importação independente - a F-150 Raptor, inclusive, acaba de ser lançada na Argentina e, embora a Ford não confirme, poderá vir também ao nosso mercado.

Por sua vez, a TRX não terá venda oficial aqui por um motivo simples - deixou de ser fabricada nos Estados Unidos, onde era produzida, em dezembro do ano passado.

Equipada com motor 6.2 V8 de 711 cv, a TRX foi descontinuada na recente atualização da gama 1500, que, em nome da redução nas emissões e da maior eficiência energética, trocou a motorização de oito cilindros pelo propulsor Hurricane 3.0 biturbo de seis cilindros.

Já disponível nos EUA, a nova 1500 chega em breve ao Brasil.

Um detalhe interessante: a TRX, que chegou em 2020, faz alusão ao dinossauro T-Rex, predador do Velociraptor que dá nome à concorrente da Ford.

O UOL Carros teve a oportunidade de avaliar a TRX durante alguns dias - a Stellantis, dona da Ram, trouxe algumas unidades para demonstração e cedeu uma delas à nossa reportagem.

Vale destacar que essa versão mais radical da 1500 pode ser encontrada em nosso país, inclusive exemplares zero-quilômetro, ao custo aproximado de R$ 1,2 milhão.

Desvendando a Ram 1500 TRX

Imagem: Divulgação

Design: por si só, o tamanho gigantesco da TRX já é um elemento de design e é impossível ignorar a presença da picape.

A dianteira é quase idêntica à da 1500 Rebel, mas a versão mais radical avaliada nesta reportagem traz uma série de detalhes visuais e funcionais exclusivos.

O capô traz uma fenda, que é iluminada, para ajudar a alimentar com ar o motor de 6,2 litros, enquanto a carroceria traz caixas de roda alargadas que ampliaram a largura da TRX em 20 cm na comparação com as demais versões da picape.

Os faróis vém de série com máscara negra e iluminação por LEDs e são ladeados por entradas de ar funcionais que reduzem turbulências e melhoram a aerodinâmica, enquanto as rodas de liga leve de 18 polegadas com pneus todo-terreno altos e largos, nas medidas 325/65.

Na dianteira, o para-choque traz um "peito de aço" que é funcional e ajuda a compor o estilo bruto, acompanhado por dois ganchos para rebocar outros veículos - ou para a picape ser rebocada, algo que dificilmente deve acontecer.

Na traseira, as duas ponteiras de escape de grande diâmetro entregam o ronco do motor V8 e denunciam que se trata de um veículo muito potente.

Imagem: Divulgação

Vida a bordo: medindo 5,92 m de comprimento, 2,23 m de largura e 3,68 m de distância entre-eixos, a TRX traz uma cabine muito ampla, com espaço de sobra para cinco pessoas viajarem confortavelmente.

O banco traseiro é rebatível, o que permite transportar objetos volumosos atrás dos bancos dianteiros - que são bastante confortáveis e trazem ajustes elétricos, ventilação e aquecimento.

É fácil encontrar a melhor posição de dirigir, embora o porte gigantesco exija um período de adaptação à picape - seja para transitar em vias mais estreitas, seja para estacionar.

O acabamento interno, como em outras versões da Ram 1500, é muito bom e traz superfícies macias ao toque, revestimentos de couro e camurça e como painel, volante e bancos com costuras vermelhas.

Imagem: Divulgação

O apoio de braço dianteiro é enorme, lembra uma pequena mesa e traz na parte inferior um amplo baú para o guardar itens variados.

A relação de equipamentos de conforto inclui a boa central multimídia de 12 polegadas posicionada na vertical, ar-condicionado automático de duas zonas, teto solar panorâmico, janela com abertura elétrica no vidro traseiro e sistema de som premium Harman Kardon com 900 W, 19 alto-falantes e subwoofer de dez polegadas.

A unidade testada tem painel analógico com computador de bordo de sete polegadas - exemplares mais recentes têm cluster 100% digital e melhorias no sistema multimídia.

Imagem: Divulgação

Segurança: a Ram TRX é bem servida nesse quesito, algo natural para um veículo topo de linha com preço superior a R$ 1 milhão.

Além de sair da fábrica com seis airbags, conta com um pacote completo de assistências à condução.

A lista de itens de segurança é extensa e inclui monitoramento externo "360 graus" por câmeras, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, retrovisor interno que pode exibir imagem da câmera traseira, alerta de colisão, frenagem automática de emergência, alerta de ponto cego e controle de velocidade de cruzeiro adaptativo.

Além disso, o controle de estabilidade tem calibragem específica para controlar a rolagem da carroceria ao tracionar reboques e o veículo traz o head-up display, que projeta no para-brisa informações como velocidade e orientações de navegação do GPS nativo.

A segurança também está longe dos olhos: toda a parte inferior da picape traz proteções contra batidas contra pedras e outros obstáculos do terreno.

Imagem: Divulgação

Desempenho e consumo: sem dúvida, um dos destaques da Ram 1500 TRX é o motor Hemi 6.2 V8 supercharged, sobrealimentado por compressor mecânico e gerenciado pela transmissão automática de oito marchas.

Capaz de render 711 cv de potência e 89,9 kgfm de torque, é a mesma unidade de força que equipa o Dodge Challenger Hellcat, versão insana do muscle car que também não é vendido oficialmente no Brasil.

Tanta força à disposição exige cautela na hora de acelerar, ainda que as assistências eletrônicas ajudem a manter o controle da TRX.

O trem de força também faz da TRX uma das picapes produzidas em série mais rápidas do mundo, com aceleração de zero a 100 km/h em 4,8 segundos - tempo impressionante para um veículo gigantesco, que pesa quase 2,9 toneladas.

Imagem: Divulgação

As suspensões reforçadas são um capítulo à parte e foram projetadas para andar em qualquer terreno, mesmo em alta velocidade: traz amortecedores que ajustam a carga automaticamente, dependendo do terreno e do estilo de condução, e curso ampliado para manter a aderência mesmo em terrenos irregulares. Dá até para "escalar" pedras, informa a fabricante.

Os pneus gigantescos são do tipo todo-terreno e têm 35 polegadas para encarar trilhas pesadas e também os buracos, as lombadas e as valetas tão comuns no asfalto brasileiro.

Tudo isso vem com a experiência sensorial do motor V8, que traz um ronco impressionante e o assovio típico do compressor mecânico nas acelerações mais vigorosas.

Imagem: Divulgação

Obviamente, a eficiência energética não é o foco da TRX e tanta performance tem o custo do elevado consumo de gasolina.

Ao longo do período de convivência com a picape e dos cerca de 600 km rodados, obtive médias de 2 km/l na cidade e de 5 km/l na estrada, mesmo com o pé leve.

Para amenizar a sede por combustível e oferecer mais autonomia, o tanque tem colossais 150 litros de capacidade.

Com o litro da gasolina em torno R$ 6, preço praticado em postos da capital paulista, encher o tanque da TRX demanda um gasto de aproximadamente R$ 900.

Imagem: Divulgação

Equipamentos: vem com volante ajustável em altura e profundidade, bancos dianteiros com ajustes elétricos, central multimídia de 12 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, bancos de couro,, controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, alerta de colisão, frenagem automática de emergência, alerta de ponto cego, sistema de som Harman Kardon com 900 W e 19 alto-falantes, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, ar-condicionado digital de duas zonas, rodas de liga leve de 18 polegadas com pneus todo-terreno, carregamento de celular por indução, sensor crepuscular, câmeras "360 graus", GPS integrado, chave presencial, estribo com acionamento elétrico e faróis e lanternas de LEDs.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.