'Deveria existir': Zuckerberg faz Porsche minivan para presentear mulher

Ele compartilhou o novo modelo de Priscilla em suas páginas no Facebook e no Instagram, posando ao lado deva em fotos com o carro. Ele ainda colocou seu Porsche 911 GT3 Touring para figurar ao lado do Cayenne da esposa.

O projeto incluiu remoção das maçanetas tradicionais e ainda a adição de um spoiler traseiro maior. Além disso, o carro ficou mais rente ao chão, ganhou rodas de liga leve pretas e pinças de freio amarelas.

Não se sabe se o Cayenne recebeu modificações de desempenho. O modelo vem de fábrica com até 659 cv.

Veja como ficou: