Churrasco com carro elétrico: vídeo viraliza e mostra novos usos do veículo

Segundo ele, com os 3.300 watts de potência que um carro oferece, dá para assar uma carne e se divertir com os amigos, com uma churrasqueira elétrica por 12 horas na potencia de 1800 Wh, ou um microondas, ar-condicionado, geladeira e potencial até de carregar até um outro carro, por uma tarde inteira, ou até 12 horas, dependendo do equipamento.

Para realizar seu próprio churrasco elétrico utilizando a bateria de um carro, é importante seguir algumas etapas e precauções. Ao seguir com a experiência, você precisará de uma churrasqueira elétrica que seja compatível com a saída de energia do seu carro elétrico.

Certifique-se de que a churrasqueira ou qualquer outro equipamento elétrico possa ser conectada ao sistema de energia do veículo, seja diretamente ou por meio de um inversor de energia que converta a corrente contínua da bateria em corrente alternada adequada para a churrasqueira. É essencial verificar o manual do proprietário do carro para entender as especificações e limitações da bateria.

Assim como Gauer citou, além dos fabricantes asiáticos de carros elétricos há outras marcas envolvidas nessa tendência. Alguns já estão explorando maneiras de integrar funcionalidades que permitam o uso seguro da bateria do carro para outros fins além da locomoção. A General Motors, por exemplo, já indicou que a bateria de seu modelo elétrico Volt pode ser usada como um gerador de energia alternativa para uso doméstico.

Facilidade de uso e possíveis danos

Embora a ideia seja atraente, o engenheiro de automação Fabiano Rossi alerta para os riscos potenciais, como a possível redução da vida útil da bateria e possíveis danos ao veículo se a energia não for utilizada corretamente. "É essencial que os usuários sigam as instruções dos fabricantes para evitar sobrecargas e outros problemas", diz ele.