Ratinho dispensa mãos no volante e vira 'passageiro' de Tesla em Orlando

O apresentador Carlos Massa, do Programa do Ratinho (SBT), surgiu em um vídeo nas redes sociais ao volante de uma Tesla Cybetruck - picape 100% elétrica que virou queridinha dos famosos ao redor do mundo.

Na gravação, Ratinho diz que o veículo é emprestado e, rumo a um shopping de Orlando, na Flórida (EUA), coloca à prova o o sistema de condução semiautônoma da montadora comandada pelo bilionário Elon Musk.

O apresentador chega a tirar as mãos do volante - nos Estados Unidos, a tecnologia utilizada pela Tesla permite ao veículo rodar praticamente sozinho em rodovias previamente mapeadas. bastando colocar o endereço no navegador GPS e manter a atenção na via.