Fiat usado pelo papa Francisco no Brasil é relíquia e traz marcas da visita

Com a comoção inesperada, o motorista do Idea ainda errou o caminho e pegou uma rua liberada para o tráfego. Naquele momento, o carro ficou preso em meio a ônibus urbanos enquanto Francisco cumprimentava a multidão pelas janelas, com os vidros abaixados. O contato foi tão próximo que a lataria do carro ficou amassada.

Segundo o porta-voz do Vaticano, o Papa adorou a experiência e se sentiu empolgado pela recepção calorosa e sem discrição dos brasileiros.

O padre Federico Lombardi contou na entrevista coletiva daquele dia, entretanto, que o evento causou bastante apreensão nos assessores.

Horas depois, uma nota da prefeitura do Rio e do governo federal afirmou que foi escolha do próprio Vaticano montar um comboio com pouca escolta e proximidade do público. "A velocidade reduzida do comboio e a janela do veículo aberta são fatos que demonstram o perfil do pontífice e incentivam a aproximação dos fiéis", disse o comunicado.

Relíquia guardada em Minas Gerais