De Elba a Lamborghini: como automóveis afetaram carreira política de Collor

Antes de seu destino final, a Elba de Collor apareceu em fotos que circularam nas redes sociais há alguns anos. Em uma das imagens, aparece já bastante deteriorada, em local desconhecido e com placa cinza - originalmente, ela foi emplacada no padrão amarelo.

O próprio Collor, em conversa com seguidores em sua conta no Twitter, já falou sobre o carro:

Evolução da Elba deve ser a palio weekend. A toro deve ser a evolução da Strada não? ? Fernando Collor (@Collor) April 28, 2020

No mesmo bate-papo, outro internauta pergunta se Collor tem fotos com o veículo e ele disse que não, sugerindo pesquisar imagens na internet.

Hoje com 75 anos, o ex-presidente também falou que não tem "nenhuma" saudade da perua que contribuiu para a perda do mandato.

