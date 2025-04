Filho de Deolane desfila na Rocinha com McLaren que já foi apreendida

A comunidade da Rocinha foi o local que Giliard Satos, 21, filho de Deolane Bezerra, escolheu para exibir a McLaren 720S Coupé, avaliada em cerca de R$ 3,5 milhões de acordo com a tabela Fipe.

O supercarro inglês tem valores impressionantes em seu conjunto mecânico. Traz motor V8 biturbo com 720 cv de potência e 78,5 kgfm de torque e leva apenas três segundos para sair da imobilidade e alcançar 100 km/h. Em 7,8 segundos, a McLaren atinge os 200 km/h. Sua velocidade máxima é de 341 km/h.

Em setembro de 2024, o carro chegou a ser apreendido pela Polícia Civil em Campinas (SP) por ainda estar registrada no nome de seus antigos donos, então investigados por suspeita de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas - Deolane não foi alvo dessa investigação. Também em 2024, a influenciadora permaneceu cerca de duas semanas presa em Pernambuco em outra investigação, que apurou lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais. Ela foi solta no dia 24 de setembro do ano passado.

A McLaren, entretanto, foi liberada pelas autoridades cerca de uma semana depois da apreensão.

