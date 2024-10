Drone das multas: PRF usa novo recurso para punir infrações ao volante

Ele conta que, quando um drone identifica uma infração, como o uso de celular ao volante ou a circulação de caminhões pela faixa da esquerda, as imagens capturadas são transmitidas em tempo real para os agentes da PRF. Estes, por sua vez, analisam os vídeos para confirmar a infração.

Após a confirmação da infração, os dados do veículo infrator, como placa e modelo, são registrados, e uma multa é gerada automaticamente. O sistema então encaminha a notificação da infração para o endereço registrado do proprietário do veículo, juntamente com as evidências da infração capturadas pelo drone.

"Não vejo barreiras para sua utilização na fiscalização do trânsito", afirma Rafael Calabria, especialista em mobilidade urbana. "É importante que o Senatran acompanhe a utilização e regule quais os tipos de infrações conseguirão ser fiscalizados, e também podem ser definidos protocolos de funcionamento, por exemplo, aproveitando que o equipamento é móvel e bastante ágil".

Câmera inteligente

Além dos drones, o coordenador da PRF conta que na Bahia também estão sendo testadas novas câmeras inteligentes nas rodovias BR- 324 e BR-116 , que podem ser fixas ou móveis, com mais recursos. Almeida afirma que, diferentemente do radar, esses novos equipamentos conseguem identificar até o interior do veículo, desde condutores usando o celular enquanto dirigem até passageiros sem cinto de segurança.

Recurso

Em todos esses casos citados, seja por drone ou câmera inteligente, o proprietário do veículo que for flagrado por um desses itens tecnológicos tem o direito de recorrer da multa, caso acredite que houve um erro.