Adesivo do Simpson: usar personagem como se fosse motorista é moda perigosa

Brasileiro gosta de personalizar o próprio carro e, volta e meia, aparece uma nova moda para mudar a aparência original. Dentre os fãs motorizados da animação "Os Simpsons", a onda é colar um adesivo no vidro lateral dianteiro, retratando personagens como Bart, Lisa e Homer Simpson como se estivessem sentados no banco do motorista ou no assento do carona.

Oferecido na internet por menos de R$ 30, o adesivo tem aproximadamente 40 cm de comprimento e não é item oficial do desenho animado. O seu uso, embora pareça ser inofensivo e até simpático, traz risco de acidente e ainda rende multa por infração de trânsito.

O motorista flagrado com esse tipo de adesivo está sujeito a autuação por infração grave. As penalidades previstas são multa de R$ 195,23, mais cinco pontos no prontuário da CNH (Carteira Nacional de Habilitação).