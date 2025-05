Esses itens do seu carro podem gerar multa mesmo funcionando sem defeitos

O reservatório de água vazio caracteriza ineficiência do equipamento, resultando na multa. Palhetas ressecadas, com borracha craquelada ou endurecida que comprometa a vedação e limpeza, também configuram a mesma infração grave.

Mas se o limpador existe e funciona e não está sendo utilizado em um dia de chuva por falta de comando do motorista, aplica-se infração grave com mesma multa e pontuação na carteira, mas sem a retenção do carro.

Pneus e estepe

Atualmente, os carros de passeio não podem rodar com pneus que atingiram o indicador visual de desgaste (indicado na própria banda de rodagem) ou cujos sulcos estejam menores que 1,6 mm. Isso vale para o estepe, que deve ser mantido em condições de preparo para uso normal.

Carros com pneus run flat ou kit de reparo emergencial têm regras especiais conforme os órgãos de trânsito. Além disso, o motorista de um carro sob uso do estepe precisa respeitar a velocidade máxima permitida desse produto, informada no manual do fabricante.

Obviamente, andar com os pneus "titulares" excessivamente murchos ou carecas rende os mesmos R$ 195,23 de multa e 5 pontos na CNH, além da retenção.