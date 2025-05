Alguém tem razão? Carro é tirado à força de vaga 'errada' em estacionamento

De acordo com o consultor em legislação do trânsito Marco Fabrício Vieira, a remoção de um veículo da vaga de garagem pelo proprietário do espaço não caracteriza infração de trânsito - mas pode, dependendo da circunstância, ser classificada como ato ilícito ou criminoso.

"Exercer, de forma arbitrária ou abusiva, um direito, causando prejuízo a terceiros, pode caracterizar crime de exercício arbitrário das próprias razões, previsto no Artigo 345 do Código Penal Brasileiro", explica o advogado, membro do Cetran-SP (Conselho Estadual de Trânsito de São Paulo).

Vieira destaca que o crime de exercício arbitrário das próprias razões, sem que haja autorização policial ou judicial, pode ser caracterizado independentemente de eventual dano ao carro removido - no caso, o Golf arrastado no estacionamento.

A pena simples prevista para esse crime é detenção de 15 a 30 dias ou multa.