'Leia Machado': pichações 'educativas' invadem faixas de pedestres em SP

"A padronização é essencial para garantir que qualquer cidadão, em qualquer ponto do país, reconheça e compreenda a sinalização com clareza, reduzindo o tempo de reação e aumentando a segurança nas vias", explica Marco Vieira, advogado especialista em trânsito que também participa de diferentes órgãos públicos do setor.

Não se sabe se é mensagem publicitária ou ideológica, por exemplo Imagem: Alessandro Reis/UOL

A reportagem acessou documentos do Contran que citam o risco de intervenções na faixa atrapalharem aspectos como a refletividade da tinta branca, prejudicando a percepção da travessia pelos condutores.

Embora a infração normativa por parte do poder público municipal não caracterize uma penalidade específica Código de Trânsito Brasileiro, os órgãos responsáveis pela implantação podem responder, independentemente de culpa, por eventuais danos causados aos usuários das vias, desde que haja nexo causal com a sinalização inadequada. É a chamada responsabilidade objetiva.

"Isso se dá pelo simples fato de que uma sinalização fora do padrão pode confundir o condutor, atrasar sua cognição e resposta ao estímulo visual, e consequentemente, provocar acidentes que poderiam ser evitados com a sinalização correta", diz Marco.

Identidade cifrada

A equipe do UOL Carros questionou a prefeitura de São Paulo acerca das faixas de pedestre que vêm sendo pichadas, mas ainda não obteve retorno.



A reportagem não conseguiu identificar pessoas ou grupos que reivindicassem a autoria das pichações nas faixas de pedestre. Além disso, a falta de contexto dificulta distinguir promoção comercial de mera sugestão cultural.