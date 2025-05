Quase novo? Quanto um carro pode rodar e ainda ser considerado zero-km

Caso você queira comprar um carro literalmente zero-km, terá que fechar negócio dentro da fábrica mesmo. Assim que sai da linha de produção, um automóvel roda inevitavelmente alguns quilômetros antes de ser vendido. São trajetos feitos para entrar e sair dos caminhões-cegonha, das concessionárias e do navio, se for exportado. A contagem fica no odômetro e apagá-la exigiria profundos conhecimentos de computação.

Dessa forma, qualquer veículo adquirido na concessionária terá algumas dezenas de quilômetros no odômetro. Mas há algum limite nessa rodagem para que o carro seja considerado zero-km?

Segundo o advogado Tiago Paes, especializado em direito do consumidor, a lei brasileira não traz um limite numérico para que um carro se torne usado. Os órgãos de trânsito consideram "novo" o automóvel que simplesmente não foi emplacado desde sua fabricação.