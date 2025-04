Multa via QR Code: o que há de verdadeiro sobre imagem que viralizou

Quem for precavido pode sempre acessar diretamente o site, onde fará login e encontrará as mesmas informações. Também é estimulada a denúncia das tentativas de fraude através do FalaSP, canal de recebimento de denúncias do Governo de São Paulo.

A Polícia Rodoviária Federal também não envia SMS e e-mail. No caso de multas aplicadas pelos agentes federais, dá para consultá-las no site da PRF ou no app da Carteira Digital de Trânsito, segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Segundo Marco Fabrício Vieira, advogado e Conselheiro do Cetran-SP, mesmo que um agente de trânsito emitisse o papelzinho, ele teria função apenas informativa, sem repercutir nos prazos e procedimentos que envolvem uma multa. Logo, é necessário aguardar pela notificação oficial.

Exemplo de mensagem falsa, que tenta se passar por notificação oficial da PRF Imagem: Divulgação

A única exceção é no caso de o agente entregar o auto de infração ao motorista na hora em que houver sua lavratura. Nessa situação, o documento precisa indicar local, data e hora, tipo da infração e detalhes tanto do veículo quanto do condutor e da autoridade.