Carros camaleões: veículos que trocam de cor estão na mira das montadoras

A Porsche Austrália compartilhou um vídeo nas redes sociais, que viralizou com mais de 2,3 milhões de curtidas, no qual celebra as opções de personalização disponíveis para os clientes com o lançamento do novo Macan totalmente elétrico.

O veículo capturou a atenção do público alterando sua tonalidade para combinar com as cores das roupas dos pedestres ao seu redor. Esta façanha foi possível através de uma tecnologia sofisticada que integra sensores e algoritmos de inteligência artificial para detectar e replicar cores.

Ainda assim, não se iluda, é ficção de algo que ainda está por vir. A Porsche contou com a experiência de uma agência australiana 10 Feet Tall e de um renomado estúdio de produção técnica Alt.vfx para criar as imagens de lançamento futuristas e altamente convincentes.

A equipe responsável pelo vídeo utilizou efeitos visuais e inteligência artificial para criar essa ilusão, mostrando o potencial que essa tecnologia pode ter no futuro. A verdade é que, até o momento, não existe um Porsche Macan elétrico comercialmente disponível que seja capaz de mudar de cor de forma autônoma e instantânea.

O vídeo viral, segundo a Porsche, é uma prova de conceito da tecnologia. Daniel Schmollinger, CEO e diretor administrativo da Porsche Cars Austrália, expressou seu entusiasmo pelo projeto. "Estamos sempre procurando maneiras de ultrapassar limites e explorar novas fronteiras. Queríamos criar algo único que celebrasse a chegada do novo Macan totalmente elétrico, de uma forma que fosse memorável".

De verdade, o que ocorre atualmente é que os clientes podem personalizar seus veículos. "Da costura e pintura às cores dos cintos de segurança e opções de acabamento, cada carro esportivo Porsche reflete a individualidade de seu dono", afirma Schmollinger.