Vidro à prova de coronhada? Vídeo de blindagem de carro viraliza nas redes

Guilherme Casellato, diretor industrial da Carbon Blindados, afirma que "se alguém utilizar um martelo, a ponta de uma arma ou a coronha de um revólver ou pistola contra o vidro do lado externo, pode realmente ocorrer a trinca do vidro, conforme demonstrado nas imagens, mas isso de forma alguma compromete a segurança do veículo".

"Mesmo com a lâmina externa danificada por esse tipo de ação, os ocupantes ainda estão seguros. O vidro continua a resistir a disparos, caso ocorram. No final do vídeo é possível ver que são realizados disparos em direção ao veículo que não atingem os vidros, por isso é essencial garantir que não apenas os vidros são seguros, mas toda a blindagem do habitáculo do veículo", opinou.

A blindagem simples de um automóvel custa atualmente a partir de R$ 50 mil. A resistência balística suporta apenas armamentos com calibres entre 22 e 38 mm, de acordo com Exército Brasileiro, que certifica a qualidade do produto. No 1º semestre de 2024, foram blindados 20.090 carros no Brasil.

