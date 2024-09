Proibido ultrapassar? O que fazer diante de um motorista lerdo na esquerda

É permitido também emitir lampejos breves com a luz alta, além de um toque leve na buzina se estiver fora de áreas urbanas. No entanto, é importante evitar a ultrapassagem pela direita, pois, além de ser uma infração de trânsito, aumenta o risco de acidentes. A comunicação não verbal, como o uso dos faróis e da buzina, deve ser feita com moderação e sempre respeitando os demais usuários da via.

