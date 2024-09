Só o cano: como alteração popular e ilegal deixa as motos mais barulhentas

Com o aumento do número de motos nas ruas, também têm aumentado as reclamações sobre o barulho que algumas delas fazem. Isso acontece porque alguns motociclistas fazem alterações, muitas delas ilegais, no sistema de escapamento para incrementar o ronco da moto.

As mudanças vão desde a instalação de "estraladores", escapamentos esportivos ou só o "cano" de metal que emite um barulho ensurdecedor. Mas, afinal, existe um limite legal para o ruído emitido pelas motos? Dá multa andar de moto com o "escapamento" só no cano?

As respostas são sim para as duas dúvidas. Todas as motocicletas novas, produzidas ou vendidas no Brasil, têm de respeitar as normas do Programa Nacional de Controle de Ruído Veicular, que estabelece os limites máximos para todos os veículos, inclusive motos, comercializados no Brasil.