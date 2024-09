Dono sai para 'focar na carreira' e deixa carro abandonado por 43 anos

No entanto, ele e o carro se separaram quando ele saiu de casa e se mudou para a Carolina do Sul para se concentrar em sua carreira em 1981.

Assim, o Dodge Charger foi estacionado em um celeiro. Seu plano era restaurar o carro, porém ele está disposto a vendê-lo para que outra pessoa reforme o modelo.

Até o momento o clássico americano teve 41 lances no leilão e está pelo valor de US$ 25.900 (cerca de R$ 144 mil na cotação atual). O leilão se encerra no próximo sábado.

