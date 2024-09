'Lixão de carros' nos EUA tem raridades doadas para fugir dos impostos

O casal, que é dono da página Brasileiros ao Mundo, contou que mora no Canadá, mas segue fazendo vídeos em road trip pela América do Norte. Foi assim que, cruzando os Estados Unidos, descobriu o lixão dos carros. No vídeo mostra uma dica de uma viagem em que descobrem um carro Honda Civic SI seminovo completo, que pode ser comprado por apenas US$ 6.450.

Em outro vídeo mostra um Ford Fusion em bom estado sendo vendido por apenas US$ 7.450.

A prática de doar carros em Massachusetts tem crescido substancialmente, com o programa Helping Hands of America no centro dessa tendência. Veículos de todas as condições são bem-vindos, desde aqueles que precisam de algum restauro até os que estão em perfeitas condições.

O processo de doação é simplificado para incentivar a participação. Os doadores podem iniciar o procedimento online ou por telefone, e a entidade se encarrega de recolher o veículo sem custos adicionais.