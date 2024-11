Cobiçados pelos bandidos: os carros mais roubados ou furtados de SP em 2024

O Volkswagen Gol foi carro mais roubado ou furtado no Estado de São Paulo entre janeiro e setembro de 2024.

É o que aponta levantamento da empresa de rastreamento veicular Ituran, fornecido com exclusividade ao UOL Carros e feito com base nos dados oficiais mais recentes disponibilizados no site da Secretaria da Segurança Pública do governo paulista.

Conforme o mesmo estudo, o carro da marca alemã apresentou 3.692 ocorrências do tipo no mesmo período.

Nos primeiros nove meses deste ano, foram, ao todo, 47.210 casos de roubo ou furto de carros de passeio no Estado, contra 62.287 em igual período do ano passado (queda de 27,4%).

De janeiro a setembro de 2024, a proporção roubo x furto foi de 18,24% para roubo, quando é empregado algum tipo de violência ou ameaça, e de 81,76% para furto.

Já nos primeiros nove meses de 2023, o percentual de roubos foi de 22,38%, contra 77,62% de furto.

Estatísticas

O Volkswagen Gol também foi líder em número de ocorrências de roubo e furto no mesmo período no ano passado, com 5.279 casos.

O levantamento da Ituran também aponta que, nos primeiros nove meses de 2024, a maioria dos veículos mais roubados ou furtados (21.161) têm mais de dez anos de fabricação; 16.956 foram produzidos de cinco a dez anos atrás; 5.930 têm de dois a cinco anos de fabricação.

Em 2024, o município de São Paulo lidera em número de ocorrências (23.018), à frente de Santo André (2.538), Campinas (1.992), Guarulhos (1.885) e São Bernardo do Campo (1.293).

Considerando o município de São Paulo, o bairro com mais eventos em 2024 foi o Centro (1.969), seguido de Tatuapé (683), Ipiranga (630), Vila Matilde (574) e Itaquera (570).

O período de maior atuação dos bandidos neste ano foi o noturno, com 15.181 ocorrências.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.