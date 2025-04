Governo de SP devolverá R$ 24 mi de IPVA de veículos roubados ou furtados

Caso não seja feito o resgate da restituição em dois anos, ela deverá ser solicitada pelo Sefaz-SP por meio do SIVEI. Inadimplentes não poderão fazer o resgate até quitarem seus débitos.

Para verificar se a sua restituição já está disponível, basta acessar a página do IPVA no Portal da Secretaria da Fazenda e Planejamento. à esquerda, clique no item "Serviços" e na lista apresentada clique no link "Consulta de restituição de veículo furtado e roubado neste Estado". Informe o Renavam e o número do B.O. para ter acesso ao valor.

Para fazer a restituição - a ser recebida em uma agência do Banco do Brasil - a pessoa física deverá portar cédula de identidade original ou documento equivalente e o CPF. Pessoa jurídica deverá levar cópia do Contrato Social ou da Ata da Assembleia Geral com a identificação do responsável legal, que será retida e arquivada pela instituição bancária e cédula de identidade ou documento equivalente do signatário.

Ocorrência / Data da Liberação

1º trimestre de 2024 - 07/04/2025

2º trimestre de 2024 - 22/04/2025

3º trimestre de 2024 - 05/05/2025

4º trimestre de 2024 - 19/05/2025

