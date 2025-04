Carros de isopor? Como é o enchimento que invadiu os carros mais baratos

"Desde então, todas as partes do carro relacionadas à segurança dos passageiros - encosto de cabeça, cadeirinhas infantis e enchimentos das portas (para absorver os impactos laterais) - foram fabricadas com este material", diz a empresa.

Baixa qualidade?

É comum conseguir identificar a presença de isopor nas portas de carros populares Imagem: Reprodução

De fato, abrir a porta do carro e ter a sensação de que há um revestimento de isopor nas portas pode despertar uma sensação de chateação. "Pago tão caro por isso?", pode se perguntar o proprietário do veículo.

Mas a realidade é que o problema é muito mais estético do que estrutural: o material é seguro, o que falta é o cuidado da montadora em "esconder" o revestimento - normalmente, para reduzir custos. Em veículos mais caros, mesmo em menor quantidade, o "isopor" está presente, mas há mais refinamento nos acabamentos.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.