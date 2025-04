Barulho de tiro e muita fumaça: o que acontece com carro atingido por raio

O raio arrancou o para-choque traseiro do carro, arrancou sua placa e expôs alguns fios. A lanterna do lado do passageiro na parte traseira também sumiu. Entretanto, nenhum vidro do veículo foi quebrado e ninguém se feriu. Assim, com sua parte elétrica queimada, a polícia foi obrigada a rebocar o veículo.

É importante dizer também que veículos a combustão ou elétricos são iguais quanto a sua resistência em tempestades de raios, já que os mesmos princípios se aplicam.

