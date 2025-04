Como funciona o novo óleo para carros que te faz economizar combustível

O segredo da melhora está na formulação química dos óleos, que mudou, principalmente, a fim de reduzir o atrito dos componentes do motor, fazem com que o veículo consuma mais. Dessa forma, a energia gerada pela queima do combustível é melhor aproveitada e, por consequência, polui menos.

A Vibra (antiga Petrobras Distribuidora) foi a primeira a lançar óleos do tipo API SQ/ILSAC GF-7, que chegaram às lojas nessa semana. A marca promete economia de combustível de até 5%, e diz que o produto melhora em 70% a proteção contra corrosão dos componentes.

Os novos óleos vieram após estudos específicos para o mercado nacional e são compatíveis com boa parte dos automóveis vendidos nos últimos, mas a adoção depende de cada marca.

Uma utilidade extra em carros com sistema start-stop, por exemplo, é a redução da formação de gel a partir do óleo (gelificação), graças à estrutura molecular do produto, que também reduz o acúmulo de sujeira no principal no sistema de propulsão.

O produto também é indicado para otimizar o funcionamento do sistema start-stop Imagem: Divulgação

Por mais que sejam padrões internacionais, os novos óleos API SQ e ILSAC GF-7 têm ainda outra vantagem no Brasil, onde os motores 1.0 turboflex são cada vez mais populares e o Proconve L8 — oitava fase do cronograma de despoluição dos carros zero-km — acaba de entrar em vigor, bem mais rígido que o PL7.