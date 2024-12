Carro sem motorista: tecnologia que cresce nos EUA segue empacada no Brasil

As tecnologias ADAS, de assistência à condução, estão atingindo cada vez mais carros no mercado brasileiro. Há até modelos do segmento de compactos que trazem o semiautônomo de condução, que usa ACC e recurso de manutenção e centralização de faixa para frear, acelerar e fazer curvas em algumas situações. Entre os exemplos há Honda City e Hyundai Creta.

Porém, esse sistema evoluiu pouco no País. Há uma ou outra atualização, como a combinação com realidade aumentada nos carros mais luxuosos da BMW. A realidade é que os modelos com esse recurso fazem hoje o que já faziam há mais de dez anos.

E pelo mundo? Não muda tanto. Lá na Alemanha, volta e meia as marcas lançam carros equipados com sistemas semiautônomos mais avançados que os atuais, que estão no nível 2. Porém, a legislação não permite homologá-los para rodar nas ruas.