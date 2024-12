Chevrolet Equinox 2025 chega mais bonito e tecnológico; veja preços

Imagem: Rafaela Borges/UOL

Na casa dos R$ 267 mil está o Compass Overland Hurricane, que também é 4x4. Porém, com seu 2.0 turbo a gasolina, tem quase 100 cv a mais que o Equinox.

O Commander Overland flex (185 cv) também sai por R$ 267 mil. A vantagem deste Jeep é ter sete lugares (cinco no Equinox). Quando as três fileiras não estão em uso, são mais de 600 l de capacidade no porta-malas do Jeep (469 l no Chevrolet).

Por fim, há os SUVs chineses híbridos, cujas dimensões são semelhantes às do mexicano. O Song Plus (235 cv) custa R$ 235 mil. O Haval H6 PHEV34 tem tabela semelhante à do Equinox, mas entrega quase 400 cv.

Design e acabamento