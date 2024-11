Carros premium: XC60 cola, mas BMW lidera vendas de outubro; veja ranking

Houve duas surpresas no mercado de carros de luxo no Brasil em outubro. A primeira é que a BMW só não perdeu a posição de fabricante do veículo premium mais vendido do País graças à versão 330e do Série 3. A outra é o desempenho da Porsche, que acabou caindo para a quinta colocação no ranking de marcas.

O XC60 teve 442 emplacamentos em outubro, mais que o 320i. Porém, as quase 75 unidades do 330e salvaram a BMW, pois deram à gama Série 3 466 exemplares e, consequentemente, o primeiro lugar.

Já o tradicional líder do segmento, X1, foi terceiro colocado (310 exemplares). É uma evolução e tanto ante o atípico mês de setembro, em que o SUV da BMW ficou apenas com a 35ª posição do segmento premium (foram 28 unidades emplacadas).