Mitsubishi apresenta nova geração do Outlander; veja preços e impressões

A nova geração do Mitsubishi Outlander, que vem sendo muito esperada pelos clientes da marca, está sendo lançada oficialmente no Brasil nesta quarta-feira (14). As vendas do SUV começam em junho, em versão de sete lugares e com sistema híbrido plug-in. Assim, é o único modelo eletrificado da marca japonesa no mercado nacional.

Além dos clientes tradicionais do carro, que estão "órfãos" há mais de um ano, há um outro alvo bem claro escolhido pela Mitsubishi com o novo Outlander: os consumidores do Volvo XC60. Por isso, a montadora trabalha a estratégia do carro investindo, antes de mais nada, no luxo - algo que fica claro na qualidade do acabamento interno, por exemplo.

Além do Volvo, que tem preços entre R$ 440 mil e R$ 510 mil e é líder do segmento de SUVs médios de luxo, a categoria tem também o Audi Q5 e o Lexus NX 450h+. Isso considerando apenas os híbridos plug-in, como o Outlander, pois há ainda representantes como o BMW X3 e o Mercedes-Benz GLC, não recarregáveis na tomada (ambos trazem apenas sistema híbrido leve).