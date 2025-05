Carros de luxo: quanto foi vendido em abril e quais são os mais procurados

Esta alemã, aliás, consolida a reviravolta que teve início no ano passado. A Mercedes-Benz, que viu suas vendas despencarem em 2023 e começarem a subir em 2024, promete protagonizar com a Volvo o principal duelo do mercado de luxo em 2025. A briga é pela vice-liderança.

A Porsche obteve a quarta colocação, com 470 emplacamentos, ante os 398 da quinta colocada, Audi. A Land Rover foi sexta, com 285 unidades e a Lexus, sétima, com 104.

Extremo luxo e superesportivos

No universo das marcas dos carros de milhões, as vendas são bem mais discretas. Juntas, Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce, Aston Martin e McLaren venderam 26 automóveis no Brasil em abril. A Maserati, que também atua no País por meio de importadora oficial, não registrou nenhum emplacamento no mês passado (ao menos, de acordo com o levantamento da Jato Dynamics).

A líder desse universo é a Ferrari, com 12 emplacamentos. A Lamborghini somou cinco unidades vendidas e a Aston Martin, quatro, mesmo número da Rolls-Royce. A McLaren teve uma unidade vendida.

Globalmente, a Ferrari é montadora independente com acionistas do Grupo Stellantis (da Fiat, Jeep e Peugeot, entre outras). A Stellantis é a proprietária da Maserati, enquanto a Lamborghini faz parte da Volkswagen e a Rolls-Royce, da BMW.