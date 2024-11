Range Rover Sport: como anda a nova versão híbrida do SUV de luxo

A Range Rover promoveu algumas mudanças em sua linha 2025, que agora é quase toda híbrida no Brasil (o Evoque é exceção). Uma das novidades é a substituição do propulsor a diesel pelo conjunto que combina motor a gasolina com elétrico no Range Rover Sport, que foi avaliado por esta colunista.

O modelo, que traz a pegada mais esportiva entre os Range Rover, agora tem 550 cv de potência. São 200 cv a mais que a versão a diesel, única disponível na linha 2024.

Antes de prosseguir, é preciso entender o que vem ocorrendo com o Range Rover Sport no Brasil, em discretas reformulações de linha promovidas pela marca. A atual geração foi lançada no final de 2022, como linha 2023, com opções a gasolina e a diesel.