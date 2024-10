Vale da Morte: como é rodar por um dos lugares mais quentes do mundo

O The Inn é mais sofisticado. Embora um pouco antigos, seus quartos e suítes investem mais no luxo, e o hotel é focado em experiências para o hóspede. Entre os destaques, há o restaurante com vista para um dos pontos mais famosos do Death Valley, o salar Bad Water. As diárias ficam entre US$ 330 e US$ 600 nos meses de novembro e dezembro.

Para economizar, há uma outra região no Death Valley chamada de Stovepipe Wells. Menos central, traz no entanto hotéis mais simples, e mais baratos. O parque também tem diversos campings com boa infraestrutura.

Salar Bad Water Imagem: Rafaela Borges/UOL

O que fazer no Death Valley

O local em que estão os dois hotéis, chamado de Furnace Creek, é o epicentro do Death Valley, e tem também um centro de visitantes nas imediações. A partir de lá, as atrações são próximas - ficam entre 10 minutos e meia hora, de carro.

O salar Bad Water é o ponto mais baixo dos Estados Unidos, e fica 86 metros abaixo do nível do mar. Em algumas regiões do ano, formam-se pequenos lagos de água salgada no local, deixando a paisagem ainda mais impressionante.