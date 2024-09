Teste do porta-malas mostra que Chevrolet Spin deixa qualquer SUV para trás

Um dos objetivos da Chevrolet com a renovada Spin, que chegou no primeiro semestre deste ano, foi aproximar a minivan do conceito de SUV. Por isso, passou a chamar seu produto de crossover e se referir a ele como o Spin, no masculino.

A razão é que o segmento de minivans não é dos mais populares entre os consumidores. Já os SUVs são tudo que o brasileiro quer.

Independentemente da estratégia de marketing da Chevrolet, há algo na minivan que nenhum SUV compacto tem. Na verdade, nem mesmo a maioria dos utilitários-esportivos médios.