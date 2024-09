Recuo da Volvo mostra que mundo só de carros elétricos era utopia

O que o americano quer é ampla autonomia para viagens longas e nenhuma preocupação com tempo de recarga, bem como com infraestrutura. Em um contexto assim, como a Mercedes-Benz manteria, somente com EVs, a competitividade diante da BMW, que sempre terá carros a combustão para oferecer? O mesmo vale para Volvo, que acaba de voltar atrás, como para a Audi, cuja mudança de direção é inevitável.

Brasil

E não é só o gosto do consumidor americano que leva à mudança de direção das montadoras. Se analisarmos o mercado brasileiro, Volkswagen (a marca) e Stellantis (o grupo) foram as primeiras a voltar atrás. Respectivamente em 2021 e 2022, anunciaram que a estratégia no Brasil será focada nos híbridos flex, não apenas nos EVs.

E, para ambas, mudar a direção no Brasil tem um grande significado. O País superou no ano passado os Estados Unidos para ser o terceiro maior mercado da Volkswagen no mundo, atrás de China e Alemanha, respectivamente.

No caso da Stellantis, o Brasil é número 1 para uma de suas marcas mais importantes, a Fiat. Da Jeep, é o segundo mercado mundial. Assim, no momento que definiram a estratégia para um país de tamanha relevância, esse conglomerado e a Volkswagen já abriam mão do futuro 100% EV.

Aqui, os elétricos estão ganhando relevância por causa de marcas chinesas, principalmente a BYD, que oferece modelos a preços atraentes. Mas não é só o preço que importa. Como os EUA, o Brasil é um país de dimensões continentais, e a maior parte dos consumidores quer um veículo que resolva tudo, não só uma parte de suas necessidades.