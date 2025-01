Loja de Fuscas históricos é destruída por enchente 60 dias após inauguração

Os seis carros que estavam no piso superior da loja não foram atingidos pela enchente e agora estão sendo vendidos a preços justos. No entanto, a Alten Wagen não será mais a mesma: o futuro do negócio será em menor escala, com menos veículos expostos e mais foco no relacionamento com a comunidade.

Com parte dos danos já calculados, a família Gomes segue determinada a não deixar o amor por Fuscas morrer. "A loja pode ser menor, mas o sonho continua. Vai ser um espaço para confraternizar, encontrar pessoas e, de repente, vender", finaliza Natália.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.