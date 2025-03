Carros icônicos de Fittipaldi vão parar em Portugal após brigas na Justiça

Imagem: Claudio Larangeira/UOL

A decisão, no entanto, vale apenas para aquele processo específico. Novas ações judiciais chegaram a questionar a validade e abrangência desse entendimento. Mas a dificuldade em localizar os veículos se manteve: em 2021, uma empresa conseguiu na Justiça a penhora de 14 veículos, mas quando um oficial de Justiça foi verificar o endereço indicado, encontrou apenas dois Chevrolet Astra e um Monza - todos sem valor de mercado.

E agora, para onde foram?

Segundo apuração do UOL Carros, Emerson Fittipaldi chegou a um acordo com parte de seus credores e, com isso, abriu caminho para uma nova fase da trajetória do acervo. A estreia internacional no Museu do Caramulo marca o retorno dos carros à cena pública, mesmo que longe do Brasil.

A mostra portuguesa apresenta não apenas os icônicos Copersucar, mas também raridades como o Williams March 711 de 1972, o primeiro carro de José Carlos Pace na F1, diversos pace cars da Indy 500 e troféus históricos — incluindo os exclusivos da Tiffany, entregues aos vencedores das 500 Milhas.