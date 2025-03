Dona de Fiat defeituoso viraliza após apagões e briga em concessionária

Ela conta que percorre em média 5 mil quilômetros por mês devido ao trabalho, e que desde a primeira viagem com o veículo - feita no dia seguinte à retirada na loja - começaram os problemas: uma proteção plástica solta no assoalho e barulhos estranhos. Em seguida vieram falhas na central multimídia, infiltração de água no porta-malas e portas, sensores de pneus que acusavam falsamente perda de pressão e o retrovisor que parou de recolher.

Apesar de tantas idas à oficina autorizada, Fernanda afirma que as visitas nem sempre resultavam em registros formais: "fui mais de 30 vezes, mas nem todas geraram ordem de serviço. Às vezes, eles mexiam no carro e me mandavam embora. Não deixavam nem eu ver o laudo do scanner. Só entregavam um papel escrito à mão com o que 'achavam' que era o problema."

O que mais revoltou a consumidora, porém, é a forma como foi tratada nas visitas. Segundo ela, a concessionária não manteve a transparência sobre o diagnóstico e se recusou a oferecer suporte com carro reserva durante boa parte desse tempo - apesar de ela depender do veículo para trabalhar e prestar assistência a pais idosos.

"Eles diziam que não tinham nada para me emprestar. Sentia como se o problema fosse eu. Depois que comecei a publicar nas redes, até me bloquearam."

Ela afirma ter criado um dossiê com mensagens e prints de conversas sobre todas as falhas - e começou a receber relatos semelhantes de outros proprietários. "Já são pelo menos seis pessoas com Fastback enfrentando as mesmas falhas. Também recebi mensagens de donos de Argo, Renegade e Toro. Parece ser algo da plataforma.""Não é normal um carro apagar em movimento", diz advogado

O advogado de Fernanda, Jader Alves Bitencourt, acompanha o caso e afirma que sua cliente buscou todas as alternativas antes de tornar a situação pública.