Como a Renault quer transformar o chão de fábrica com protagonismo feminino

Com ações estruturadas de inclusão e metas claras de equidade, a Renault do Brasil tenta reconfigurar seu espaço na indústria automotiva - um setor historicamente masculino. O programa Women@Renault, que completa 15 anos em 2025, promove desenvolvimento profissional, representatividade feminina e impacto social em comunidades do entorno da fábrica. A convite da marca, estive no Complexo Ayrton Senna, no Paraná, para ver de perto essas iniciativas.

Em mais de uma década de jornalismo automotivo, já entrei em muitas fábricas. Algumas impressionam pela tecnologia, outras pelo tamanho, outras ainda pela história que carregam. Mas essa visita à Renault do Brasil teve algo diferente: fui a única jornalista convidada para conhecer a linha de produção guiada exclusivamente por mulheres.

Em cada etapa - da montagem à inspeção de qualidade - quem conduziu as explicações foram profissionais que dominam o chão de fábrica e, ao mesmo tempo, representam um movimento de transformação silencioso, mas potente. Num setor onde as engrenagens sempre giraram sob comando masculino, ver mulheres conduzindo etapas da produção me fez pensar: por que ainda é tão raro ver isso acontecer?