O que sabemos sobre o SUV da Renault rival de Compass e Corolla Cross

Durante uma visita recente à fábrica da Renault em São José dos Pinhais (PR), me deparei com uma cena inesperada: um protótipo rodando em testes na BR-277, nos arredores da unidade industrial. Bastou uma olhada mais atenta para perceber que se tratava do aguardado SUV do segmento C que a marca prepara para o mercado brasileiro. Mesmo escondido sob a camuflagem, o modelo impressiona pelo porte.

Ele é grande. Mesmo sabendo que seria um rival de Jeep Compass e Toyota Corolla Cross, a impressão é de que a Renault vai entregar um SUV mais parrudo, com presença marcante na estrada. As dimensões serão, ao que tudo indica, um dos principais atrativos do modelo — que também se diferencia pela silhueta robusta, linha de cintura elevada e dianteira imponente.