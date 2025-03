'Assaltante da Mercedes' usa carro de luxo para roubar celular de pedestres

Um caso inusitado chamou atenção na capital baiana: Flávio Lima Portela, de 39 anos, foi preso por realizar uma série de roubos de celulares em bairro nobre de Salvador (BA) utilizando um Mercedes-Benz C200 azul, avaliado em cerca de R$ 150 mil. O veículo, pertencente ao próprio suspeito, era usado para surpreender as vítimas, todas pedestres, que não imaginavam ser abordadas por assaltantes em um carro de luxo.

Os crimes ocorreram entre dezembro de 2024 e janeiro de 2025 e foram realizados por Flávio e quatro comparsas. Enquanto ele dirigia o Mercedes-Benz, um dos cúmplices descia armado para abordar as vítimas e retornava ao carro com os objetos roubados. De acordo com a Polícia Civil, as vítimas relataram surpresa ao serem assaltadas por alguém em um carro de luxo, por isso, se tornavam ainda mais vulneráveis.

Após monitoramento do veículo, Flávio foi localizado e teve o mandado de prisão temporária cumprido. Ele confessou que cometia os roubos para sustentar seu vício em drogas, embora sua condição financeira não justificasse tal prática.