Pensão vitalícia: motorista alcoolizado terá que bancar vítima de acidente

Se a vítima do acidente sofrer uma redução permanente da capacidade de trabalho, o juiz poderá fixar uma pensão vitalícia. Já no caso de óbito, a família da vítima poderá receber a pensão, desde que comprove dependência econômica.

"A irresponsabilidade de dirigir sob tais condições não pode recair apenas sobre as vítimas e seus familiares. É essencial que o causador assuma a reparação integral dos danos", afirmou o relator, deputado Julio Lopes.

O projeto prevê mudanças no Código de Trânsito Brasileiro. De acordo com o texto, será possível aplicar uma indenização maior dependendo da gravidade do acidente e das circunstâncias, como a reincidência do infrator.

Não é só sobre carros

Além dos acidentes de trânsito, o projeto também amplia a responsabilização para casos que envolvam lanchas e jet skis. Segundo Julio Lopes, essas situações também têm causado tragédias.

"O uso inadequado desses meios de transporte, muitas vezes associado ao consumo de álcool ou drogas, resulta em acidentes graves, inclusive fatais, não apenas em águas costeiras, mas também em lagos e rios frequentados por famílias e turistas", disse Lopes.